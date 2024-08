‘Novelão’, elogia internauta sobre a trama Força de Mulher Produção turca conquista o público da RECORD com a trajetória da viúva Bahar (Özge Özpirinçci) Novidades|Do R7 12/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bahar luta para dar uma vida melhor aos filhos na novela Reprodução/RECORD

Força de Mulher tem emocionado diariamente o público da RECORD com a história de Bahar (Özge Özpirinçci), que se desdobra para dar uma vida melhor aos filhos após a morte do marido em um misterioso acidente.

No perfil oficial do Instagram, uma publicação entrou em uma trend das redes sociais e destacou as principais características da trama turca como: “emoção, cuidado, mistério, amor, saudade, coragem, amizade, superação, orgulho e fofura”.

Nos comentários, os fãs concordaram. Um internauta escreveu: “Novelão. Um drama cheio de fortes emoções a cada capítulo”. Enquanto outro elogiou os atores mirins: “Essas crianças são uns amores”.

Confira a publicação:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.