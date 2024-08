Preocupações com a saúde dos filhos tira o sono de Bahar em Força de Mulher nesta terça (13) Sem opções, a protagonista da novela turca acaba buscando a ajuda de quem menos esperava; saiba mais! Novidades|Do R7 13/08/2024 - 17h50 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h50 ) ‌



Acompanhe todas as emoções da novela turca na tela da RECORD Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta terça (13), Bahar (Özge Özpirinçci) fica preocupada com a saúde de Nisan durante a noite e decide levá-la ao hospital com urgência. Na unidade de saúde, ao lado da mãe e da irmã, Doruk (Ali Semi Sefil) também apresenta problemas e fica adoecido.

Diante da situação crítica e com as duas crianças doentes, Bahar não tem outra alternativa, senão pedir ajuda a Enver (Serif Erol). Ele faz o possível para cuidar dos pequenos, mas enfrenta dificuldades e acaba ligando para Hatice (Bennu Yildirimlar) em busca de assistência.

Hatice, inicialmente relutante em ajudar, reconsidera após ouvir sua consciência e decide ir até a casa de sua filha para cuidar dos netos.

Hatice, inicialmente relutante em ajudar, reconsidera após ouvir sua consciência e decide ir até a casa de sua filha para cuidar dos netos.