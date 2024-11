Protagonista de Força de Mulher encanta o público com sua sabedoria Cenas de Bahar (Özge Özpirinçci) dão lições de generosidade e força para os fãs Novidades|Do R7 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h00 ) twitter

Bahar (Özge Özpirinçci) demonstra sabedoria em conversa com Arif (Feyyaz Duman) e fãs comentam nas redes sociais Reprodução/RECORD

Bahar (Özge Özpirinçci) está encantando cada vez mais o público de Força de Mulher com sua sabedoria. E não são só as cenas da protagonista com seus filhos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), ela também chama a atenção nas sequências com Enver (Şerif Erol) e Arif (Feyyaz Duman), que costumam gerar reflexões entre os fãs que acompanham cada capítulo da novela turca.

Em uma conversa com Arif, a mocinha deu uma lição sobre generosidade e força. “As pessoas precisam contar mais umas com as outras”, disse para o galã. O momento reverberou no perfil oficial de Força de Mulher nas redes sociais.

Confira:

O público também comentou sobre a cena e opinou. “Amo essa novela, está mostrando um monte de coisas para a gente pensar”, disse uma fã. “Eu adoro assistir, tem muitos ensinamentos que as pessoas precisam, principalmente para educar os filhos. Acho muito lindo!”, elogiou outra. “A Bahar é um exemplo de força para nós mulheres”, escreveu mais uma telespectadora.

Acompanhe tudo o que acontece em Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja protagonista da novela dando show de estilo em fotos no espelho:

