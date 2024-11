Público de Força de Mulher se empolga com as reviravoltas da novela Cenas da trama estão fazendo sucesso e fãs repercutem nas redes sociais Novidades|Do R7 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Força de Mulher é sucesso entre o público brasileiro Reprodução/RECORD

Força de Mulher está deixando os fãs cada vez mais empolgados com as reviravoltas da trama. No perfil oficial da novela nas redes sociais, o público comentou o que está achando da história de Bahar (Özge Özpirinçci).

A cena do reencontro entre Sarp (Caner Cindoruk) e Sirin (Seray Kaya), por exemplo, fez sucesso entre os telespectadores.

Confira:

“Essa novela prendeu a minha atenção, no momento só estou assistindo ela, novela emocionante e maravilhosa!”, elogiou uma seguidora.

‌



“Adoro essa novela. A Sirin e Doruk dão um show de interpretação. A dubladora da Sirin também não deixa a desejar. Uma entonação compatível com as cenas”, analisou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Sirin é o ranço de Força de Mulher e podemos provar:

share Sirin (Seray Kaya) é o ranço de Força de Mulher e podemos provar! A irmã caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) não tem limites quando o assunto é maldade. Confira sete momentos em que ela deu motivos para ser odiada pelo público da novela turca Reprodução/RECORD