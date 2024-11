Público se empolga após Ceyda tentar juntar Arif e Bahar em Força de Mulher Amiga do casal quer que os dois fiquem juntos e ganha apoio dos fãs da trama exibida na RECORD Novidades|Do R7 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 ) twitter

Ceyda tenta fazer com que Arif se declare para Bahar Reprodução/Instagram

Enquanto Arif (Feyyaz Duman) não toma coragem para se declarar a Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher, o público torce para que os dois fiquem juntos o quanto antes.

Em uma das cenas da novela, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), melhor amiga do casal, tenta dar um empurrãozinho nos dois, mas não consegue fazer com que se declarem. No entanto, nos comentários, o público se empolgou com a cantora.

“Ceyda fez muito bem de falar isso! Como sempre, ela não tem papas na língua, é despojada, batalhadora e super do bem! Adoro”, destacou uma fã do casal.

Já outra completou: “Ceyda é uma personagem que nos surpreendeu! Se revelou uma pessoa de coração gigante. Uma superamiga dedicada, parceira e muito sincera! Amo ver amizade dessas duas”.

“A Ceyda é demais... Estou amando o que ela está fazendo para juntar a Bahar e o Arif. Continua que vai dar certo”, apostou uma seguidora.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

