Público vibra com amizade de Enver e Arif em Força de Mulher

Arif (Feyyaz Duman) e Enver (Şerif Erol) estão cada vez mais próximos em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Os fãs de Força de Mulher estão cada vez mais animados com a amizade de Enver (Şerif Erol) e Arif (Feyyaz Duman). Os dois conquistaram de vez o coração do público, que também torce para que o galã termine a novela com Bahar (Özge Özpirinçci).

No perfil oficial da novela no Instagram, os telespectadores comentaram uma cena entre os dois e celebraram essa relação.

Confira:

“Amo a amizade desses dois”, escreveu uma seguidora. “Os dois são demais“, disse outra. ”Os melhores", comentou mais uma.

‌



A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

