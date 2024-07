Quem é Bennu Yildirimlar? Conheça atriz que faz Hatice em Força de Mulher Na novela, que estreia dia 29 de julho, às 21 horas, na RECORD, artista turca interpreta a mãe de Bahar que a abandona ainda criança Novidades|Do R7 24/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 02h00 ) ‌



Bennu Yildirimlar é Hatice em Força de Mulher Divulgação

Bennu Yildirimlar estreia na tela da RECORD no dia 29 de julho, às 21h, em Força de Mulher. Na trama, Bennu interpreta Hatice Sarikadi, a mãe que abandona Bahar (Özge Özpirinçci), personagem principal, quando a filha tinha apenas oito anos, para fugir de um casamento infeliz.

Quem é Bennu Yıldırımlar?

Bennu é uma atriz turca de 54 anos, nascida em Istambul e casada com o ator Bülent Emin Yarar. Desse relacionamento, os dois têm uma filha, Ada Yarar, de 25 anos, que seguiu os passos dos pais na carreira. A artista de Força de Mulher soma mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde compartilha alguns bastidores de trabalhos, além de cliques com amigos e familiares.

Bennu Yildirimlar tem uma filha, Ada Yarar, de 25 anos, que também é atriz Reprodução/Instagram

Com sucessos no currículo como A Árvore dos Frutos Selvagens (2018), Yaprak Dökümü (2006) e Agri’ya Dönüs (1994), Bennu já foi premiada como melhor atriz no 35º Golden Butterfly Awards em 2008.

Curioso para assistir à atriz em Força de Mulher? Fique ligado! A trama estreia dia 29 de julho, na RECORD, às 21h.

