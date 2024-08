Reflexão de Bahar sobre o amor impacta fãs de Força de Mulher Relação da viúva com os filhos e lembranças do marido emocionam o público Novidades|Do R7 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Amor de Bahar leva público à reflexão Reprodução/RECORD

A torcida para Bahar (Özge Özpirinçci) mudar de vida é grande em Força de Mulher. Com resiliência e coragem, a viúva ensina o público sobre o valor do amor e do cuidado.

Uma das frases da protagonista da trama turca levou os fãs à reflexão no perfil oficial da novela: “O amor não é só uma palavra, mas um parágrafo muito longo... começa com “que bom que eu nasci” e termina com “eu quero estar morta”, disse a personagem.

Nos comentários, os internautas declararam: “Estou amando essa novela”. Enquanto uma fã quer que a protagonista consiga dar condições melhores para os filhos e ser feliz: “Não vejo a hora da Bahar dar a volta por cima”. E outra seguidora afirmou: “Não tem como não se emocionar”.

Veja o post:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

