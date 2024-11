Relação entre Sarp e Piril é analisada por fãs da novela Força de Mulher Público se incomoda com mentiras da ricaça para afastar o amor de Bahar Novidades|Do R7 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

Sarp é sincero com Piril sobre o passado com Bahar Reprodução/RECORD

Sarp (Caner Cindoruk) está cada vez mais perto de descobrir a verdade em Força de Mulher. O marido de Bahar (Özge Özpirinçci) anda perturbado por sonhar com a esposa, que acredita estar morta. Preocupada, Piril (Ahu Yagtu), a atual que sabe de toda a verdade, tenta apressar a ida para os Estados Unidos a fim de manter a farsa.

No entanto, em uma conversa franca do casal, Sarp é direto com ela e afirma que apesar de amá-la, não pode mentir sobre o impacto do passado na vida atual.

Nos comentários, o público quer que a verdade seja revelada quanto antes. “Quero ver quando ele descobrir que eles estão vivos se vai continuar assim com ela”, apontou uma seguidora.

Já outro fã destacou o impacto do diálogo entre Sarp e Piril: “Cena forte”. E uma internauta ressaltou o quanto as mentiras de Sirin (Seray Kaya) causaram toda a confusão na vida do rapaz: “Tenho pena do Sarp. Ele era muito feliz com a Bahar. Pena que a vida dele tenha se perdido tanto”.

Entenda:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

