Saiba o que vai acontecer no segundo capítulo de Força de Mulher nesta terça (30) Bahar fica insegura em deixar as crianças sozinhas na novela que vai ao ar às 21h na RECORD Novidades|Do R7 30/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h00 )



Bahar se sente insegura em deixar os filhos sozinhos em Força de Mulher Divulgação

Na estreia de Força de Mulher, o público começou a acompanhar a luta de Bahar (Özge Özpirinçci) para dar uma vida digna aos filhos pequenos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l). Com pouco dinheiro, a viúva é despejada e precisa se mudar com as crianças para um prédio mais simples.

Confira abaixo o que vai acontecer no segundo capítulo da trama turca, que será exibido nesta terça (30):

Trabalhando em dois empregos para sustentar os filhos, Bahar se sente insegura em deixar as crianças sozinhas no período da noite. Ela acaba se atrasando para o serviço no restaurante e é repreendida. No dia seguinte, Nisan e Doruk brigam na escola e quando Bahar chega, a filha está chorando copiosamente. Durante o percurso de volta ela brinca com eles para que não percebam a pobreza e a angústia que estão passando. Sirin (Seray Kaya) olha para uma foto de Sarp (Caner Cindoruk) e sua família na vitrine de uma loja. Coincidentemente, as crianças também passam pelo local naquele momento. Perturbada, Sirin chora e faz desenhos desconexos. Bahar tenta negociar com Ari̇f (Feyyaz Duman) para fazer limpeza e pagar sua dívida.

Acompanhe a novela Força de Mulher, de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.