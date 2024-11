Sarp ou Arif? Fãs de Força de Mulher opinam com qual dos dois galãs Bahar deve ficar De um lado, o pai de Nisan e Doruk. De outro, um homem discreto e leal. E aí? Difícil escolha, não? Novidades|Do R7 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 ) twitter

Personagens de Caner Cindoruk e Feyyaz Duman movimentam a trama Reprodução/RECORD

Essa vai para os fãs de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher: você é team Sarp (Caner Cindoruk) ou team Arif (Feyyaz Duman) ? Essa pergunta polêmica divide opiniões entre o público da novela!

De um lado, o pai de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). De outro, um homem discreto e leal. E aí? Difícil escolha, não?

No Instagram, os telespectadores debateram com qual dos dois rapazes a protagonista deve ficar: “Arif, porque o tempo do Sarp já passou”, opinou uma seguidora. “Aqui é time Arif até o fim!”, confirmou mais uma. “Eu queria que ela ficasse com o Sarp, pois ele foi vítima da Sirin (Seray Kaya)”, disse outra. “Escolho Sarp milhões de vezes”, revelou.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD.

Piquenique icônico faz a alegria dos fãs de Força de Mulher:

share Pensando em proporcionar um dia feliz para Bahar (Özge Özpirinçci) ao lado dos pequenos, Arif (Feyyaz Duman) convidou a família para um piquenique no parque. Só que ninguém imaginava que aquele encontro se transformaria em uma grande festa, recheada de surpresas e momentos divertidos! Enver (Şerif Erol), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e até Hikmet (Melih Çardak) deram pinta por lá e fizeram a alegria dos fãs de Força de Mulher!