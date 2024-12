Sarp tenta salvar a vida de Enver após ataque de Munir Ainda no capítulo desta quarta (4), o ex-marido de Bahar leva o alfaiate para o hospital e passa na frente do carro de Arif Novidades|Do R7 04/12/2024 - 17h20 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h20 ) twitter

Enver desmaia no carro e Sarp tenta ajudá-lo Divulgação/RECORD

Na noite desta quarta (4), às 21h, a RECORD exibe mais um capítulo da reta final da primeira fase de Força de Mulher.

Enquanto conversa com Enver (Şerif Erol), Sarp (Caner Cindoruk) vê Munir (Caner Çandarlı) chegar ao restaurante com seus homens. Ele, imediatamente, puxa o alfaiate pelo braço, e os dois saem correndo no meio da multidão.

Munir quase os alcança e aponta a arma para eles, mas Sarp pede para que o padrasto de Bahar (Özge Özpirinçci) entre logo no táxi com ele. Dentro do veículo, Sarp percebe que Enver está desmaiado e o leva para o hospital.

E mais! Bahar se apavora quando Hatice (Bennu Yıldırımlar) avisa que Enver passou mal e corre para o hospital com Arif (Feyyaz Duman), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e as crianças.

Hatice chega à unidade de saúde, vê Sarp e ataca o genro aos gritos. Bahar e os amigos também chegam ao local, e Sarp atravessa na frente do carro de Arif. Hatice chora ao saber que o marido está sendo operado. Sirin (Seray Kaya) discute com Bahar.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

