Sarp vê o nome de Bahar no visor do celular de Enver e fica em choque

Fortes emoções prometem agitar o penúltimo capítulo da primeira fase de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Nesta quinta-feira (5), no penúltimo capítulo da primeira fase de Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) percebe que o celular de Enver (Şerif Erol) não está entre os pertences entregues pelos funcionários do hospital. Ela resolve ligar para o número do padrasto para tentar localizar o aparelho, que está nas mãos de Sarp (Caner Cindoruk). Quando o “ex-falecido” vê o nome no visor do telefone, fica completamente em choque e atende.

Ainda neste episódio da novela turca, Piril (Ahu Yagtu) é pressionada por Sarp e se vê obrigada a escolher entre o marido e o pai. Enquanto isso, Enver é operado, e todos esperam angustiados pelo fim do procedimento. No dia seguinte, Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) acordam ansiosos por notícias do avô.

Arif (Feyyaz Duman) prepara um super café da manhã para Bahar e Sarp percebe que a mãe, Julide ((Şebnem Köstem), voltou a beber. Piril entra em pânico ao perceber que não conseguirá evitar o encontro do marido com Bahar e os filhos. Por outro lado, Sirin (Seray Kaya) fica perturbada ao receber uma recompensa por ter avisado Suat sobre o encontro entre Sarp e Enver.

Acompanhe as emoções nos momentos finais da primeira fase de Força de Mulher, de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: entenda por que Enver teve um ataque do coração após encontro com Sarp

