Sirin revela para Hatice que Sarp está vivo Ainda neste capítulo (18), chega o grande dia do casamento de Ceyda e todos ficam apreensivos Novidades|Do R7 18/11/2024 - 16h15 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h15 )

Sirin vive atormentada desde que foi sequestrada Divulgação/RECORD

Nesta segunda (18), em Força de Mulher, mesmo tendo crises pânico, Sirin (Seray Kaya) continua escondendo sua situação. Hatice (Bennu Yıldırımlar) reluta em acreditar em todas as histórias que ela lhe conta: sobre Sarp (Caner Cindoruk) estar vivo, o sequestro, as ameaças e o perigo que elas estão correndo. Conhecendo seus problemas mentais, Hatice pensa que a filha está mentindo, ou pior, divagando diante de uma realidade que ela está inventando e não existe.

Ainda neste capítulo, chega o grande dia do casamento de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e todos ficam apreensivos com o momento do “sim” dos noivos. Após a cerimônia e a festa, Ceyda paga Enver (Şerif Erol) pela confecção de seu vestido de noiva e ele fica impressionado e grato pela quantia.

Enver e Arif (Feyyaz Duman) compram presentes para o aniversário de Bahar (Özge Özpirinçci). Jale (Ece Özdikici) descobre algo preocupante nos exames feitos em Sirin: ela tem hepatite! Bahar passa mal novamente no trabalho e as colegas a socorrem.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre toda a treta que envolveu o celular de Sarp em Força de Mulher:

Descoberta aterrorizante! Logo no início da novela, após tentativa de suicídio de Sirin (Seray Kaya), o público acompanhou Enver (Şerif Erol) na empreitada para descobrir mentiras da filha. Ao mexer no quarto da jovem, o vovô encontra o celular de Sarp (Caner Cindoruk) escondido e se apavora com a descoberta