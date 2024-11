Torcida declarada! Internauta opina sobre futuro de Bahar: ‘O Arif merece ficar com ela’ Em Força de Mulher, protagonista retribuiu o carinho recebido pelo amigo e tentou o animar Novidades|Do R7 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Segundo fãs, Arif declara seu amor por Bahar apenas com o olhar Reprodução/RECORD

Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) estão cada vez mais próximos em Força de Mulher. Desde o início da novela, o rapaz está presente na vida da protagonista e sempre disposto a ajudá-la.

Recentemente, na trama, ele até declarou seu amor por ela de forma indireta, e a nossa personagem preferida teve a oportunidade de retribuir tanto carinho!

Arif estava chateado após perder sua mãe e Bahar decidiu animá-lo e fazê-lo companhia: “Não quero ver você para baixo”, disse a mulher.

A cena fez os fãs do possível casal suspirarem:

“Eu sou team Arif com força. O jeito como ele olha, e se preocupa com ela e com as crianças, é encantador”, disse um fã.

“O Arif merece ficar com ela. Mesmo com seu jeito frio e superprotetor, ele ama a Bahar”, apontou outro internauta.

“Arif é o tipo de homem que nem precisa falar, só com o olhar ele já diz tudo! É muito lindo”, comentou mais uma seguidora.

Saiba mais:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

