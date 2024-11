Yeliz dá uma ideia para Bahar descobrir o nome da ‘amante’ de Sarp No capítulo de Força de Mulher desta quarta (16), Enver também percebe que a viúva está com ciúmes de Arif Novidades|Do R7 16/10/2024 - 13h16 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h16 ) twitter

Sarp não esqueceu seu grande amor Reprodução/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (16), Bahar (Özge Özpirinçci) vê Arif (Feyyaz Duman) saindo da casa de Bersan (Sahra Şaş), surpreso ele começa a se explicar, mas a viúva se irrita: “Por que você está me dando explicações? Eu não te perguntei nada”, dispara Bahar. Chegando em casa, ela desabafa com o padrasto Enver (Serif Erol), e ele percebe que Bahar está com ciúmes.

E ainda: Yeliz (Ayça Erturan) dá uma ideia para que Bahar descubra o nome da “amante” de Sarp (Caner Cindoruk). Hatice (Bennu Yıldırımlar) implora para que Enver tente se entender com Sirin (Seray Kaya). Hikmet (Melih Çardak) surpreende Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e leva o filho para ela. Notando que Sarp/Alp não consegue esquecer o antigo amor, Piril (Ahu Yagtu) pede ajuda ao pai para convencer o marido a voltar para os EUA.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD.

