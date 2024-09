Protagonista de Força de Mulher curte verão europeu ao lado do marido: ‘Encantada’ A intérprete de Bahar (Özge Özpirinçci) compartilhou registros de um passeio de barco com os fãs no Instagram Força de Mulher|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Özge Özpirinçci aproveita dia de barco ao lado do marido, Burak Yamantürk Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, aproveitou o verão europeu para curtir um dia de barco ao lado do marido, o também ator Burak Yamantürk, com quem tem uma filha. A protagonista da novela turca que conquistou o público da RECORD compartilhou as fotos com os fãs no Instagram.

Na legenda da publicação, a atriz ainda brincou ao se declarar para o amado. “Uma visão que também fiquei encantada neste verão! E as pedras atrás de nós”, escreveu Özge.

Confira:

Seray Kaya, a Sirin da trama turca, deixou um emoji de coração acompanhado de uma rosa na postagem da colega de elenco.

‌



Os fãs brasileiros também marcaram presença nos comentários da publicação, com elogios à atuação de Ozge e fizeram questão de dizer o quanto estão torcendo pela personagem na novela. “Admiro seu papel em Força de Mulher, não perco um capítulo”, disse uma seguidora.

Acompanhe tudo o que acontece em Força de Mulher de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.