Público de Força de Mulher vibra com os filhos de Bahar: 'Crianças meigas e educadas' Cenas de Nisan e Doruk encantam os fãs da novela turca na tela da RECORD Força de Mulher|Do R7 13/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/10/2024 - 02h00 )

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) encantam os fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) conquistaram não só o coração de Arif (Feyyaz Duman) como também do público de Força de Mulher. Os filhos de Bahar (Özge Özpirinçci) têm a torcida dos fãs da novela turca em cada cena onde aparecem.

No perfil oficial da trama no Instagram, um momento das crianças com Arif recebeu comentários dos telespectadores. Confira:

“Arif conquistou as crianças com o seu jeito paterno. Foi muito emocionante essa cena”, escreveu uma seguidora. “Amo essas crianças, são lindas, meigas e educadas, dá vontade de abraçá-los”, disse outra.

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

A frase "amor de novela" define bem a história de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher. Dois jovens apaixonados construíram uma linda família, protagonizaram momentos fofos, enfrentaram desafios e, infelizmente, foram separados por uma tragédia. No capítulo superespecial, o marido da protagonista retornou à trama. Que tal conferir um resumo da vida desse casal que amamos? É pra já! Reprodução/RECORD