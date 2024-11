Público elogia beleza de atriz que vive Bahar em Força de Mulher Em uma publicação no perfil oficial da novela no Brasil, os fãs comentaram cena em que protagonista (Özge Özpirinçci) relembra encontro com Sarp (Caner Cindoruk) Força de Mulher|Do R7 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci é elogiada por fãs de Força de Mulher: 'Linda' Reprodução/RECORD

Ninguém tem dúvidas de que Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, já conquistou um lugar especial no público da RECORD. Nas redes sociais, ela também segue em alta! No perfil oficial da novela no Instagram, os fãs enalteceram a beleza da atriz em uma cena em que ela relembrava um encontro com Sarp (Caner Cindoruk).

Nos comentários da publicação, os telespectadores elogiaram Özge. “Linda demais”, escreveu uma fã. “Bahar é linda. Arrumada fica ainda mais bonita”, disse outra.

Confira:

A novela Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

