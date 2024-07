Quem é Özge Özpirinçci? Conheça a protagonista da novela Força de Mulher Na trama, que estreia na RECORD no dia 29 de julho, atriz vive Bahar, uma jovem que perde o marido e encontra no amor dos dois o motivo para seguir em frente Novidades|Do R7 20/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 02h00 ) ‌



Özge Özpirinçci é Bahar em Força de Mulher Divulgação

Sucesso no mundo, Força de Mulher chega às telas da RECORD no dia 29 de julho, às 21h, e traz a atriz turca Özge Özpirinçci como protagonista. Na trama, Bahar, personagem de Özge, conhece Sarp Çeşmeli̇ (Caner Ci̇ndoruk) em um momento de solidão e se apaixona. Mas, a felicidade dos dois é interrompida por um acidente que a deixa viúva e sozinha com os dois filhos pequenos, Nissan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l).

Quem é Özge Özpirinçci?

Özge nasceu em Istambul, tem 38 anos e é casada com o ator turco Burak Yamantürk, com quem tem uma filha, a pequena Mercan Yamantürk. A atriz é formada pelo Departamento de Ciências de Gestão, da Universidade Sabanci, e acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha momentos com a família e bastidores de trabalhos.

Özge Özpirinçci é casada com o ator turco Burak Yamantürk com quem tem uma filha, Mercan Yamantürk Reprodução/Instagram

Essa é a primeira vez que Força de Mulher será exibida em TV aberta no Brasil. A artista turca ganhou o prêmio de “Melhor Atriz” pela atuação na novela, durante a celebração do prêmio 45º Pantene Golden Butterfly Awards.

Além da produção, Özge coleciona participações em diversas séries de TV e filmes. Entre os longas estrelados por ela, estão A Despedida (Farewell), de 2019 e Anatolian Eagles, de 2011. A atriz também contracenou no curta-metragem Lost, que ganhou prêmios em festivais internacionais.

Fique ligado e acompanhe a trama de Bahar a partir do dia 29 de julho, às 21h, na RECORD.