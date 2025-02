Você sabe tudo sobre Bahar em Força de Mulher?

O sequestro de Arif (Feyyaz Duman) em Força de Mulher fez Bahar (Özge Özpirinçci) repensar sua decisão e perdoar a família e os amigos. Mesmo brigado com a protagonista, o rapaz arriscou sua vida para protegê-la, mas desconfiou do envolvimento de Sarp (Caner Cindoruk) no crime. A seguir, entenda tudo o que aconteceu!

Reprodução/RECORD