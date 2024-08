Relação entre Nisan e Bahar encanta os fãs de Força de Mulher Telespectadores elogiam parceria entre a protagonista e a filha nas redes sociais Força de Mulher|Do R7 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



Sensibilidade de Nisan com a mãe encanta os fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

A relação entre Nisan (Kübra Süzgün) e Bahar (Özge Özpirinçci) está encantando os fãs de Força de Mulher! Quem acompanha a novela percebe a maturidade da pequena ao lidar com as dificuldades que aparecem na vida da família.

Em um capítulo, Nisan observou que Bahar estava triste e disparou para a mãe: “Quando as mães ficam tristes, os corações dos filhos doem”. Fofura!

No perfil da novela no Instagram, os telespectadores elogiaram a trama e a relação dos filhos com Bahar. “Essa novela é muito boa”, escreveu um fã. “Essas crianças são maravilhosas, amo!”, escreveu outra seguidora.

Acompanhe a trama de Bahar, Nisan e Doruk de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

