Furiosa, Bahar questiona Enver: 'Como Sarp e a Sirin eram amantes?' | Força de Mulher

Após descobrir que Sirin tinha um envolvimento com Sarp, Bahar fica furiosa e decide tirar satisfações com Enver. "Como Sarp e a Sirin eram amantes?", questiona ela com fúria. A filha de Hatice ainda pergunta como o padrasto teve coragem de mentir para ela sobre a situação.



