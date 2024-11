Piril discute com Suat e diz ao pai que não sabe lidar com a mentira sobre Bahar e os filhos. Ela diz que quer contar tudo para Sarp, e é repreendida pelo pai.



