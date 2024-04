Record TV |Gabriel Alberto, do site oficial

Francisca Queiroz reforça atividade física para interpretar Artemísia na RECORD: "Me tira da zona de conforto" Atriz inicia a preparação para viver a personagem diferente na série A Rainha da Pérsia, que estreia em 2024

Francisca Queiroz será Artemísia em A Rainha da Pérsia

Francisca Queiroz está de volta às superproduções da RECORD. Após brilhar em Reis como Ainoã, a atriz irá interpretar Artemísia em A Rainha da Pérsia.

Durante a preparação para a série, que estreia em 2024 na emissora, Francisca notou grandes diferenças entre a personagem com outros papéis que interpretou na carreira.

“É algo completamente diferente do que já fiz. Meu trabalho na RECORD é muito legal, pois sempre me confiam personagens diferentes. Em Reis, fiz uma mãe amorosa e solar, e agora viverei uma personagem mais aterrada, do exército. É uma personagem que exige uma força de corpo e de voz”, explicou em entrevista ao site oficial.

Ainda se ambientando com a superprodução, seja no estudo da personagem, na busca por referências ou nos workshops de luta e manuseio de armas, Francisca conta um pouco do clima da construção de Artemísia. “Estamos tateando, sentindo e trocando impressões de caminhos que achamos bons para nos complementarmos. Isso é muito importante, vamos ser companheiros de jornada e prezo que sejamos felizes. Para mim, é fundamental ter leveza”, afirmou a atriz.

Francisca também ressaltou a alegria de estar de volta à emissora: “Sempre fui muito acolhida. Não tem um trabalho melhor que o outro, acho que há momentos da nossa vida que refletem no trabalho. Aqui, sempre fui muito feliz. E como [Artemísia] é uma proposta completamente diferente, me tira da zona de conforto, ainda mais no começo”, analisou.

Para viver uma das principais oficiais do exército de Xerxes (Carlo Porto), Francisca intensificou a rotina de atividade física.

“Tenho malhado para o corpo estar mais presente. É um corpo mais firme, pronto para uma guerra, com uma musculatura. A Artemísia serve ao rei e à rainha, vai para a guerra e comanda um exército. É muito diferente imaginar essa coragem, esse desprendimento de colocar a própria vida a serviço de um propósito. É um universo difícil de ser alcançado”.

Por fim, Francisca compartilhou a sensação de fazer parte de uma superprodução que promete conquistar o público: “Fora estar com os meus filhos, o que mais gosto de fazer é trabalhar. É um lugar que eu me completo. É uma personagem que me desafia e me faz feliz”, finalizou.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia em 2024 na tela da RECORD!