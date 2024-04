Galinho coloca fogo no feno em enquete na web

Alto contraste

Galinho coloca fogo no feno em enquete na internet Galinho coloca fogo no feno em enquete na internet (Reprodução/RECORD)

O Galinho voltou a movimentar a web! Desta vez, o mascote de A Fazenda propôs uma enquete divertida aos seguidores do perfil oficial do reality rural. O objetivo? Colocar muito fogo no feno e descobrir qual traço da personalidade os seguidores têm em comum com os ex-peões.

Fofoqueiro, barraqueiro e estrategista foram algumas das características mais comentadas. Porém, muitos fãs não conseguiram decidir: "Um pouco de cada", admitiu um internauta. Ainda teve outro que observou: "Isso tudo faz um jogador completo".

Os telespectadores aproveitaram para lembrar os participantes da última temporada e até escolheram principais adjetivos para cada um. "Conseguiu ser tudo isso junto", comentou uma seguidora sobre Márcia Fu.

Além de tudo, teve também ex-peão relembrando seus momentos em Itapecerica das Chamas. Em clima de ironia, Henrique Martins brincou: "Sinto que eu seria planta", e arrancou risadas dos internautas.

Confira a postagem e comente como você agiria na sede:

Bateu saudade de ver a galera animada de A Fazenda na tela da RECORD? Reveja o reality rural pelo PlayPlus!