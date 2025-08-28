Caça às cegas e arremesso de buquê estão entre os desafios do Game dos 100 deste domingo (31) Vale tudo para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil Novidades|Do R7 28/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca as disputas emocionantes do Game dos 100! Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD

Neste domingo (31), o sétimo episódio do Game dos 100 começa com 40 participantes. Os próximos 10 desafios do jogo vão envolver força, equilíbrio, concentração, agilidade, sintonia e muita resistência física e emocional. A competição segue afunilando a cada semana e agora vale tudo para seguir no programa em busca do prêmio final de R$ 300 mil.

Os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli acompanham cada prova e anunciam quem serão os próximos eliminados da disputa. Apenas 30 deles garantem vaga para o oitavo episódio.

Confira as provas do sétimo episódio:

PROVA 01: CAÇA LANTERNA - 40 COMPETIDORES

O episódio começa com uma busca às cegas! No campo de provas, estão espalhados diversos móveis e objetos, e no meio deles estão escondidas algumas lanternas. Vendados, os competidores devem encontrar uma lanterna para se salvarem. Quem ficar sem, dá adeus ao jogo.

‌



PROVA 2: GALÃO DE BOLINHAS - 39 COMPETIDORES

Cada competidor recebe dois galões, que estão grudados pelas bocas. Um deles está cheio de bolinhas e o outro vazio. O objetivo é passar todas as bolinhas de um galão para o outro. O último a conseguir dá tchau para o Game dos 100.

‌



PROVA 3: DESENROLA, ENROLA - 38 COMPETIDORES

Nesta prova, todos se dividem em duplas e ficam presos por uma corda na cintura. Um dos integrantes vai estar com a corda toda enrolada na cintura e precisa passá-la para a cintura do colega. Para isso, os dois devem girar e girar, desenrolando a corda em um e a enrolando no outro. A dupla que ficar por último se desfaz e se enfrenta num novo duelo: uma corrida em tapetes! Cada participante senta em um tapete e precisa cruzar a linha de chegada primeiro. Quem perder de novo, está fora do jogo.

‌



PROVA 4: CORRENTE DE CARTOLINA - 37 COMPETIDORES

O desafio é simples: construir uma corrente de cartolina que vai desde a mesa até a estrutura no meio do campo de provas. Para isso, eles podem usar os itens que estão à disposição: tesouras, réguas, grampeadores e fitas adesivas. O último a conseguir montar a engenhoca, é eliminado.

PROVA 5: PILHA DE CAIXAS - 36 COMPETIDORES

Cada competidor deve fazer a maior pilha de caixas de papelão possível. A cada sinal sonoro, uma nova caixa é adicionada no final da pilha. Aqui, a regra é diferente: o primeiro a derrubar, sai do Game. Caso a torre de mais de uma pessoa desmorone na mesma rodada, a prova reinicia somente com esses participantes. O jogo segue até que alguém derrube a pilha primeiro e sozinho.

PROVA 6: TRANSPORTE DE PATINHO - 35 COMPETIDORES

Uma prova para testar a resistência nas pernas dos competidores! Cada um terá uma corda presa na cintura, que termina em um anzol entre as pernas. Eles devem pescar três patinhos com esse anzol, usando somente o jogo de cintura, e levá-lo até o outro recipiente. Quem ficar por último abandona o sonho dos 300 mil.

PROVA 7: PEGAR O BUQUÊ DA NOIVA - 34 COMPETIDORES

Uma nova prova em dupla esquenta a competição! De costas, uma pessoa deve arremessar o buquê de noiva para seu parceiro. Essa outra pessoa tem que pegar o buquê no ar sem queimar a linha demarcada no chão. As rodadas vão acontecendo e quem for pegando vai se salvando, até restar somente uma dupla. Para a eliminação, a regra muda: todos os competidores formam um círculo ao redor dessa dupla e arremessam os buquês ao mesmo tempo. Quem pegar mais buquês se salva e se despede do colega.

PROVA 8: DOMINÓS - 33 COMPETIDORES

Agora restam somente 33 competidores e, por este motivo, eles terão que formar o número 33 enfileirando dominós! Para ajudá-los, há um adesivo com o número colado na mesa, indicando onde as peças de dominó devem ser posicionadas. Para dar um gás extra, quem for o primeiro a terminar ganha um prêmio de R$ 1 mil. Já o último a conseguir, está eliminado.

PROVA 9: O CHÃO É LAVA - 32 COMPETIDORES

Divididos em equipes, eles recebem uma pilha de banquinhos. O grupo precisa passar os banquinhos de mão em mão, fazendo uma espécie de ponte no chão, até a linha de chegada. Tudo isso sem nunca pisar no chão, apenas subindo nos banquinhos e andando de um em um. O último time a conseguir atravessar todos os seus competidores se divide e segue disputando, até chegar em confrontos individuais. Quem for mais lento, está fora do Game dos 100.

PROVA 10: ESPIRAL NA TAÇA - 31 COMPETIDORES

A última prova do dia parece até mágica, mas é somente física! Cada um recebe uma taça e uma bolinha. O objetivo é virar a taça para baixo, em cima da bolinha, e fazer movimentos circulares para criar um espiral que mantenha a bolinha girando na taça. Dessa forma, eles devem transportá-la até o outro lado do campo de provas. Quem não pegar o jeito e ficar por último, deixa o programa.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Emocionados? Relembre o rio de lágrimas dos participantes do Game dos 100

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os sentimentos dos participantes estavam aflorados no sexto episódio do Game dos 100! A tensão do jogo e o cansaço fez rolarem todos os tipos de choro possíveis. Se você faz parte do time de emocionados, pegue seu lencinho e relembre todo o chororô no programa!