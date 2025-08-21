Disputa do Game dos 100 chega na metade com 50 participantes na luta pelo prêmio de R$ 300 mil Competição afunila e fica ainda mais acirrada com provas de pescaria, o clássico afunda ou boia e trenzinho humano Novidades|Do R7 21/08/2025 - 18h02 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h02 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o game show da RECORD Edu Moraes/RECORD

A disputa do Game dos 100 chegou na metade! Dos 100 competidores, agora apenas 50 deles continuam na batalha pelo prêmio de R$ 300 mil. O jogo vai afunilando, o que torna o desafio ainda mais acirrado e emocionante.

E no sexto episódio da temporada, que vai ao ar neste domingo (24), a partir das 14h, vai ter prova com calhas, pescaria, o famoso afunda ou boia, que virou um clássico da TV brasileira, trenzinho humano e equilíbrio de xícaras. Quem resistir aos 10 desafios do programa, garante vaga para a próxima etapa e fica ainda mais perto do prêmio final.

Confira as provas do sexto episódio:

PROVA 01: BOLA NA CALHA - 50 COMPETIDORES

Na primeira prova desse sexto episódio, os competidores são divididos em grupos. Cada um recebe calhas, e eles devem se organizar para que uma bola chegue de um ponto a outro do campo de provas deslizando por essas calhas. Se a bola cair no chão, o grupo reinicia a prova. A equipe que perder a primeira rodada vai se dissolvendo e se enfrentando até chegar a disputas individuais. O último a colocar a sua bola no ponto final da prova é eliminado.

PROVA 2: BOLAS NA COLHER - 49 COMPETIDORES

Um desafio simples: pegar as bolinhas coloridas com uma colher na boca e levá-las do pratinho até o recipiente sem deixá-las cair. O último a conseguir, deixa a competição.

PROVA 3: PESCARIA DE BEBIDA - 48 COMPETIDORES

Utilizando pequenas varas, os competidores devem enganchar os anzóis em suas garrafas, fazendo com que a bebida fique de pé. Quem mandar mal na pescaria e for o último a conseguir, já se despede do jogo.

PROVA 4: NÃO DERRUBE A BEXIGA - 47 COMPETIDORES

Um desafio que coloca a resistência dos competidores em jogo! Cada um recebe um cabo de vassoura e uma bexiga. Quando a prova iniciar, a bexiga não pode mais tocar o chão, e eles terão que usar o cabo para mantê-la no ar. Quem deixar a bexiga cair, dá adeus ao sonho dos 300 mil.

PROVA 5: AFUNDA OU BOIA - 46 COMPETIDORES

Neste clássico da televisão brasileira, os competidores terão que adivinhar se o objeto mostrado pela apresentadora afunda ou boia quando colocado em um tanque cheio de água. Para evitar que copiem as respostas uns dos outros, eles respondem de olhos vendados. Quem acerta, está salvo; quem erra, segue jogando. Aquele que errar mais vezes, afunda na competição, ou melhor, é eliminado da competição!

PROVA 6: PUXAR O TAPETE COM OS PÉS - 45 COMPETIDORES

Sentado, o competidor precisa puxar com os pés um comprido tapete onde há uma garrafa vazia equilibrada no final. A garrafa precisa chegar até uma marca que está no chão, sem cair nenhuma vez. Caso a garrafa de mais de um competidor caia, há uma nova rodada. O último a cumprir a missão, está eliminado.

PROVA 7: PONTARIA NO COPO - 44 COMPETIDORES

O sétimo jogo é disputado em duplas. De um lado, uma pessoa com copos presos no corpo. Do outro, seu parceiro, que precisa acertar uma bolinha dentro de cada um desses copos. E a regra é: a bolinha deve quicar no chão antes de entrar no copinho. A dupla que ficar por último se enfrenta em uma espécie de futebol de sopro. Cada um coloca a cabeça em buracos dentro de uma mesa e deve usar a força do sopro para conseguir acertar a maior quantidade de bolinhas nos buraquinhos do campo adversário. Quem encaixar mais bolas elimina o oponente.

PROVA 8: SEGURAR MADEIRA E DOMINÓ - 43 COMPETIDORES

Aqui, quem dominar a arte de fazer duas coisas simultaneamente vai se dar bem! A prova consiste em segurar uma corda amarrada a uma madeira para mantê-la suspensa, ao mesmo tempo, em que equilibra peças de dominó sobre ela, sem deixá-las cair. O último é eliminado da disputa.

PROVA 9: TRENZINHO HUMANO COM BOLA - 42 COMPETIDORES

Essa prova é inspirada nos trenzinhos humanos que sempre acabam aparecendo nas festinhas. Mas no trenzinho do Game dos 100, o desafio é equilibrar uma bola entre uma pessoa e outra! Os competidores são divididos por grupos, e uma pessoa por vez se junta ao trenzinho. O primeiro começa atravessando o campo de provas sozinho; ao chegar na linha, o segundo se junta a ele e voltam. No outro lado, o terceiro se une aos dois, e assim por diante, sempre adicionando uma bola entre os participantes, que só pode ficar equilibrada na barriga, sem apoiar com as mãos. Se a bola cair, o grupo precisa voltar para a posição anterior. A última equipe a cruzar a chegada vai se dividindo e se enfrentando, até restar um duelo que elimina o perdedor.

PROVA 10: EQUILIBRANDO A XÍCARA - 41 COMPETIDORES

A prova que fecha o dia exige talentos circenses! Cada um deve equilibrar um pires e uma xícara em cima de uma varinha. A cada sinal sonoro, uma nova varinha é acrescentada na base do suporte. Quem derrubar a xícara primeiro, já se despede do Game dos 100. Se mais de uma pessoa derrubar na mesma rodada, há um desempate somente entre elas.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

