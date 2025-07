Sucesso! Apresentadores da RECORD se divertem com desafios do Game dos 100 Eles inundaram as redes sociais com momentos engraçados replicando as provas Novidades|Do R7 24/07/2025 - 11h14 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h14 ) twitter

Eles colocaram o fôlego para jogo na prova do copo Reprodução/RECORD

Todo mundo está se divertindo com o Game dos 100! Até os apresentadores da RECORD separaram um momento especial nos programas para competirem entre si. A escolha favorita deles foi a prova do copo, se liga!

Em São Paulo, o Balanço Geral mostrou a competição eletrizante entre Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi. Quem será que conseguiu tirar a bolinha do copo usando só o sopro?

Olha só:

A apresentadora do Cidade Alerta Pará, Amanda Pereira, também se jogou na brincadeira. Ela arrasou com um verdadeiro recorde de tempo, apenas seis segundos para tirar as bolinhas dos três copos. Uau!

Veja:

E a galera do Balanço Geral do Rio Grande do Sul também marcou presença! Jéssica Weber e Samuel Vettori marcaram uma disputa acirrada para ver quem levava a melhor no desafio. A competição foi compartilhada nas redes de Rafa Brites!

Confira:

Samuel levou a melhor! Reprodução/Instagram

E você, está esperando o que para gravar seus desafios inspirados no game e compartilhar com a gente? Você pode aparecer na tela da RECORD! Poste seu vídeo com a hashtag #GameDos100.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

