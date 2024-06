Entrevistas |Vinícius Andrade, do site oficial*

Ana Terra revela identificação com personalidade de Renah Primeira filha de Adão e Eva terá conflitos com o pai e o irmão mais velho Caim na nova superprodução da Record TV

A atriz Ana Terra vai interpretar a primeira filha mulher de Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller) na nova superprodução da Record TV, Gênesis, com estreia marcada para 19 de janeiro.

Com temperamento forte e acostumada ao trabalho duro na terra, a personagem vai protagonizar conflitos com o pai Adão e o irmão mais velho Caim (Eduardo Speroni) na primeira fase da novela.

“Ela é forte, determinada e guerreira, além de ser a primeira mulher a perceber que não era justo como os homens se divertiam, enquanto as mulheres ralavam o dia inteiro. Com toda certeza, a Renah veio para quebrar paradigmas”, afirmou Ana.

Após o afastamento do pai, Renah ficará cada vez mais responsável por ajudar Eva (Juliana Boller) a cuidar da casa e de outras sete filhas.

“Todas as irmãs sentem a desvalorização e a opressão do pai. Então, ela vira o braço-direito da mãe para contribuir com a sobrevivência das outras meninas”.

A atriz comentou durante a entrevista ao site oficial sobre a identificação que sentiu com a personagem ao longo do trabalho.

"Acho que acrescentamos uma a outra, porque eu já tinha todas as características da personagem dentro de mim, além de defender essa potência feminina", disse Ana.

A novela será dividida em várias fases e é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda.

