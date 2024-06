Entrevistas |Raíza Chaves, do site oficial*

Ator Caio Menck estreia em novelas com o personagem Togarma Personagem é um caçador forte e corajoso, que vai apoiar a construção da Torre de Babel na terceira fase de Gênesis

Caio Menck estreia nas novelas como o caçador Togarma, em Gênesis

O ator Caio Menck vai estrear em novelas na superprodução da Record TV, Gênesis, com estreia confirmada para 19 de janeiro.

Ele fará o caçador forte e corajoso Togarma. Irmão de Asquenaz (Daniel Dalcin) e filho de Gomer (Giuseppe Oristanio), o personagem apoia o primo Ninrode (Pablo Morais) na construção da Torre de Babel, que será mostrada na terceira fase da novela.

"Togarma é muito dedicado no que faz, seja na caçada ou na construção da Torre de Babel. Por mais equivocada que seja a ideia da torre na história, ele não sabe que é errado. Então, se dedica ao máximo para isso", comentou.

Em entrevista ao site oficial, o ator contou ter construído o personagem com a ajuda da equipe de preparadores da novela. "Foram aulas sobre o manejo das armas, workshops de construção de tijolos e a preparação de elenco com Suzana Abranches, Leandro Baumgratz e o historiador Maurício Santos. Por serem caçadores tivemos que preparar mais o corpo individualmente", disse.

Por fim, Caio destacou a relação de amizade construída nos bastidores com os outros atores e ressaltou que o entrosamento do núcleo foi essencial durante as gravações. "Cada um conhecia o outro bem: a maneira de ser, falar e estar. Algo muito próximo de como deveria ser a relação de caçadores naquela época", contou.

