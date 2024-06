Bruno Guedes vai dividir o papel de Noé com Oscar Magrini Pela primeira vez interpretando um personagem bíblico, ator disse ter aprendido a ver a vida com outros olhos a partir da história do personagem

Alto contraste

A+

A-

Noé vai se envolver com Naamá (Rafaela Sampaio/ Cássia Linhares), uma mulher doce e guerreira.

O ator Bruno Guedes vai dividir o papel de Noé com o veterano Oscar Magrini na segunda fase da superprodução da Record TV, Gênesis, que estreia em 19 de janeiro.

Pela primeira vez interpretando um personagem bíblico, Bruno revelou ao site oficial detalhes sobre os primeiros passos de Noé, ainda na fase jovem, quando será mostrada a formação da família dele.

Bruno Guedes vai viver Noé na primeira fase de Gênesis, que estreia no dia 19 de janeiro na Record TV

"É um homem emblemático para a História da Humanidade por toda determinação e leveza. O Noé mais novo tem objetivos traçados, mas carrega uma ingenuidade no olhar", destacou o ator.

Na história, Noé vai se envolver com Naamá (Rafaela Sampaio/ Cássia Linhares), uma mulher doce e guerreira.

“Noé gosta muito de Naamá, além de ter um respeito muito grande. E, por isso, será nessa relação que vai aflorar o lado humano dele”, disse.

Entusiasmado com a estreia, Bruno destacou o que aprendeu com o personagem ao longo dos três meses de gravação: "É um privilégio interpretar esse homem tão íntegro. Noé me ensinou a ver a vida com outros olhos", ressalta o ator.

A novela será dividida em fases e é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Bruna Oliveira

[embed id="5fdc142a1df97b042c00077a" name="r7" dimensions="undefined" namespace="videos" content="%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd668b0c012adac1400087e%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E"] { "data": { "id": "5fdc142a1df97b042c00077a", "name": "r7", "dimensions": "undefined", "namespace": "videos", "content": "%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd668b0c012adac1400087e%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E" }, "embedded": { "_id": "5fdc142a1df97b042c00077a", "content": "%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd668b0c012adac1400087e%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E", "dimensions": "undefined", "embeddable_id": null, "name": "r7", "disable_adv": true, "section_name": "recordtv", "videos": [ { "video_id": "5fd668b0c012adac1400087e", "title": "Trailer | Noé", "description": "Você vai conhecer uma história de obediência e perseverança em a Arca de Noé, uma das tramas de Gênesis ! No dia 19 de janeiro, não perca a nova superprodução da Record TV .", "uri": "https://vsh.akamaized.net/5fd668b0c012adac1400087e/98473_EPP_1212_CHA_GENESIS_23H_1080p/720/index.m3u8", "height": null, "duration": 74, "thumb_url": "https://vtb.akamaized.net/image/image/399579/2020/12/13/5fd668b0c012adac1400087e/a5f0f54ad81f46c1a2b7a13300ce662e__Arca_ser__a__nica_salva__o_diante_do_fim_do_mundo_em_G_nesis_thumb_thumb.jpg", "minetype": "audio/x-mpegurl", "size": 6, "updated_at": "2020-12-13T19:35:00Z", "created_at": "2020-12-13T19:17:05Z" } ] } }