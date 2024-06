Carlo Porto e Juliana Boller vão interpretar Adão e Eva em Gênesis

Alto contraste

Bem no início da primeira fase da novela, onde temos Adão e Eva, o telespectador não verá figurino algum. A primeira peça de roupa entra exatamente no momento em que eles comem a maçã. "Nessa hora, eles se tornam pessoas mundanas e aparece a vergonha e a necessidade de cobrir o corpo", contou Severo

Com estreia prevista para 19 de janeiro de 2021 e direção-geral de Edgard Miranda, a novela Gênesis terá início com a história de Adão e Eva em cenas gravadas no Rio Grande do Sul e no Marrocos.

Em meio às gravações do pós-paraíso, os atores Carlo Porto e Juliana Boller conversaram com o site oficial sobre os detalhes desta primeira fase da novela.

Em dois meses de preparação, o casal buscou o entendimento da história com o suporte do historiador Maurício dos Santos e da preparadora de elenco Fernanda Guimarães.

Juliana Boller conta alguns detalhes da preparação para viver a personagem Eva

"Tivemos uma preparação muito intensa, com tempo médio de 7 horas por dia. Foram quase 15 encontros só de leitura de texto e de todas as cenas até chegar no set de gravação. Fora isso, a gente teve um workshop com o historiador, no qual foi montado um acampamento para experimentarmos as vivências da época, como fazer fogueira, cozinhar e manuseio de barro", contou Juliana.

Já Carlo Porto destacou a escolha das locações para as gravações da novela, além da parceria e a entrega de toda a equipe envolvida no trabalho.

"Não conhecia a Juliana e descobri nela uma grande parceira, muito comprometida e focada naquilo que faz. Eduardo [Speroni] e Caio [Manhete], que fazem Caim e Abel, apesar de serem jovens atores, possuem uma maturidade bonita. O elenco foi bem escalado e fiquei feliz com o que construímos em cena."

Juliana Boller também não poupou elogios ao colega:

"É muito legal ter um parceiro que te acompanha e se joga com a mesma intensidade, além de ser um doce de pessoa. Foi fundamental estarmos juntos nessa viagem. Estou feliz por trabalhar com ele".

Sobre a construção da personagem, a atriz disse que o próprio instinto feminino colaborou com o trabalho dela. Juliana também afirmou que se identifica com o lado maternal de Eva:

"Acabei de fazer 34 anos e é um momento em que a mulher começa amadurecer, aflorar o instinto materno e essa relação de cuidado. Acho que a Eva é aquela mãe mesmo, que cuida e zela. Por isso, ela sofre tanto com tudo o que vai acontecer".

E a atriz também acrescentou:

"Carlo, eu e toda a equipe queremos tocar o coração de vocês com essa história que nos emocionou muito. Cada lágrima que caiu do meu olho, saiu de dentro do meu coração."

Atores prometem que o público irá se emocionar ao assistir à superprodução Gênesis

Com a mesma empolgação da parceira de cena, Carlo Porto adiantou que o público vai assistir à história de Adão e Eva diferente de tudo que já foi retratado sobre a origem da humanidade.

"Adão vai surpreender muita gente. Ele não é nada convencional e, depois que o casal sai do Jardim do Éden, nós buscamos colocá-los em um mundo 'real', com problemas do cotidiano. Isso é completamente novo! A história de Adão e Eva ajuda a explicar isso [a origem do mundo]. As pessoas vão adorar".

* Com supervisão de Bruna Oliveira.

