Cena do nascimento de Isaque emociona Adriana Garambone Para a atriz, filho tão esperado por Abrãao (Zécarlos Machado) e Sara (Adriana Garambone) representou a felicidade plena para o casal em Gênesis Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



Sara e Abraão momentos após o nascimento de Isaque Reprodução/RECORD

Como não se encantar por Isaque? O nascimento do bebê tão aguardado por Abrãao (Zécarlos Machado) e Sara (Adriana Garambone) emocionou os fãs e o elenco de Gênesis. A realização do sonho foi o momento mais especial da história do casal na novela até agora.

Nas redes sociais, a atriz Adriana Garambone dividiu com o público fotos dos bastidores da sequência do parto e, em conversa com o site oficial, comentou a emoção que contagiou o set de gravação:

“A cena do parto foi muito forte. Fiz muitas cenas de parto nessa novela e as atrizes sempre foram as mesmas: Izabella Bicalho, Ana Paula Tabalipa, Thais Muller... Quando foi o momento do parto da Sara, a gente já estava com uma intimidade de parteiras. Ficamos muito juntas e nos emocionamos juntas. E foi tão forte, que quando terminou um take de fazer a força para o neném sair, comecei a chorar de verdade”, relembrou a atriz.

A grande expectativa pela maternidade marcou a trajetória de Sara, que sofreu com a dificuldade de gerar um bebê. Reconhecida por ser uma grande parteira, ela comoveu o público todas as vezes em que se perguntou se também chegaria o dia de ter o próprio filho nos braços. Mas a promessa de Deus se cumpriu mesmo com Sara e Abrãao em idade avançada.

“Realmente, é a bênção de Deus para esse casal, que não foi escolhido à toa, que se ama verdadeiramente, que se sacrifica um pelo outro, que se apoia, que é generoso com todas as pessoas. É uma história linda, muito emocionante, que dá um exemplo maravilhoso pra gente. Estou muito feliz de poder ter vivido a Sara. Aprendi muito. Fiquei feliz e muito grata”, afirmou Adriana Garambone.

De origem hebraica, o nome Isaque, escolhido por Deus, significa “ele ri” ou “ele sorri”. E, para Garambone, o nascimento do filho de Sara e Abrãao representa a felicidade plena para o casal.

Sem poder adiantar detalhes da trama, a atriz deixou escapar que, apesar da grande alegria, momentos difíceis ainda estão por vir na história.

