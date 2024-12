‘Estou muito feliz com o carinho do público’, diz Michelle Batista sobre repercussão de Lia Atriz define a personagem como uma mulher meiga e doce, mas não boba Entrevistas|Larissa Ferreira, do site oficial* 06/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/12/2024 - 02h00 ) twitter

Michelle Batista comenta trabalho como Lia em Gênesis Blad Meneghel/RECORD

Se Lia já sofreu bastante na novela Gênesis por ter sido desprezada por muitos à sua volta, a história é bem diferente nas redes sociais. A personagem doce e amorosa, vivida por Michelle Batista, é umas das mais queridas pelo público na sexta fase da superprodução da RECORD.

Muito ativa na internet, a atriz contou, em entrevista ao site oficial, que tem acompanhado a repercussão:

“Tenho recebido tanto carinho! Eu já sabia que novela bíblica talvez fosse diferente fazer, mas não imaginava o tamanho da repercussão que está tendo agora. É muita gente falando da Lia, o quanto se inspira na Lia, o quanto a trajetória dela é bonita, e é uma responsabilidade enorme para mim. Mas estou muito feliz com o carinho do público”, disse.

Para Michelle Batista, a mãe de sete dos 13 filhos de Jacó (Miguel Coelho) conquistou os fãs da novela pela postura positiva diante da vida apesar de todos os conflitos familiares:

“É uma personagem maravilhosa, porque ela é meiga, doce, mas não é boba. Ela é forte e eu acho que isso que diferencia a Lia. Quando todo mundo acha que ela é fraca, na verdade, é muito forte, resiliente, corre atrás das coisas que quer e isso é muito bonito”, comentou a atriz.

A atriz ainda confidenciou que sente saudades de Lia. “Meu sentimento é de pura gratidão por esse trabalho, por toda repercussão da novela. Foi muito legal ter a oportunidade de fazer essa mulher doce, cativante. Fiquei muito feliz”.

Continue acompanhando as emoções de Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD. As íntegras dos capítulos estão disponíveis no PlayPlus.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Bruna Oliveira

