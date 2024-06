Gil Coelho teve contato especial com animais para viver Jafé Em entrevista exclusiva ao site oficial, ator revelou semelhanças com o personagem da superprodução Gênesis, que estreia em 19 de janeiro

Alto contraste

A+

A-

O ator Gil Coelho vai interpretar o desastrado e ingênuo Jafé, na nova superprodução da Record TV, Gênesis, que estreia dia 19 de janeiro. Em entrevista ao site oficial, ele contou detalhes sobre o novo desafio e como estreitou a sua relação com os animais.

Jafé é filho de Noé e Naamá

Filho caçula de Noé (Bruno Guedes/ Oscar Magrini) e Naamá (Rafaela Sampaio/ Cassia Linhares), claro, ele terá uma ligação forte com os bichos:

"Tive uma relação com os animais que nunca tive na vida, foi muito especial ter um contato maior com corujas, cobras e o lagarto, que vai conviver no ombro do Jafé na trama", destaca o ator.

Além disso, Jafé será casado com Dana (Nicole Rosemberg) e juntos vão compartilhar com o público cenas de muito amor e companheirismo.

"Esse casal tem uma relação muito fofa, uma transparência e empatia lindíssima. Acho que os telespectadores ficarão apaixonados por eles", destacou Gil.

Jafé é o filho caçula de Noé e Naamá

Com 1,88m de altura, o ator afirmou que carrega várias semelhanças com o personagem, principalmente, o jeito atrapalhado: "Sou o próprio Jafé contemporâneo, quando entro em um lugar piso no pé, acabo chutando uma pedra, além de ter o mesmo jeito extrovertido com a vida", conta Gil.

*Estagiário do site oficial, sob supervisão de Juliana Lambert