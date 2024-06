Giuseppe Oristanio diz que Gomer vai tentar impedir Torre de Babel Com mais de 40 anos de carreira, ator contou detalhes do caçador de Sinear, que estará na terceira fase da novela Gênesis

Giuseppe Oristanio diz que Gomer vai tentar impedir construção da Torre de Babel

Com personagens marcantes ao longo de mais de 40 anos de carreira, o ator Giuseppe Oristanio se prepara para interpretar o caçador de Sinear, Gomer, na terceira fase da novela Gênesis, que estreia no dia 19 de janeiro na Record TV.

Em entrevista ao site oficial, Giuseppe contou que o personagem é um homem sensato, temente a Deus e que vai tentar impedir a construção da Torre de Babel.

Para o ator, Gomer vai transmitir a mensagem de que "Deus está acima de todas as coisas".

"Ele considera a construção da Torre um desafio, uma afronta ao poder de Deus. Minha identificação com o personagem é a necessidade e a preocupação de fazer com que os filhos sigam o melhor caminho", comentou.

Para a construção do novo papel, Giuseppe participou de workshops de luta, aulas sobre o contexto da época com o historiador Maurício Santos e preparação de elenco com o núcleo da fase. "Cada trabalho é sempre um novo desafio, independentemente do tempo de carreira. É um voo no escuro e muito gostoso", disse.

Ansioso com a estreia, Giuseppe ressaltou que o público vai se surpreender com a novela Gênesis. "O público pode esperar uma superprodução como a Record TV ainda não fez, especialmente com as dificuldades que a pandemia impõe. O público vai se surpreender com a beleza, magia e a intensidade dessa obra. Sinto muito orgulho por fazer parte disso tudo", disse.

