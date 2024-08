Hylka Maria comenta repercussão de Agar com o público Pelas redes sociais, atriz percebeu que os telespectadores veem serva de Sarai como alguém que comete erros, não uma vilã Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Agar deu à luz Ismael, filho de Abrão Blad Meneghel/RECORD

Injustiçada, ressentida, vaidosa, falha, humana. Foi com diferentes contornos que a atriz Hylka Maria construiu a personagem Agar, que mexeu com os ânimos do público a cada capítulo de Gênesis.

Pelas redes sociais, a atriz acompanhou a repercussão dos embates da serva com Sarai (Adriana Garambone) desde que ela se comprometeu a gerar o herdeiro de Abrão (Zécarlos Machado).

Surpresa com o “boom” provocado pela novela nas contas pessoais, Hylka contou que a resposta dos telespectadores sobre as atitudes de Agar foram divididas: “As pessoas não sabem se sentem pena ou vontade de bater nela”, brincou.

Em entrevista ao site oficial, Hylka Maria comentou a satisfação que sente ao perceber que o trabalho foi compreendido pelos fãs de Gênesis, de forma que Agar foi vista como uma personagem que comete erros, não interpretada como uma vilã.

“Para mim, como atriz, é um gol, é um ganho as pessoas conseguirem enxergar os erros da Agar, mas também o porquê de ela tomar essas atitudes erradas. A Agar está sendo vista de forma muito humana, não somente uma vilã”, disse.

Para a atriz, Agar é uma mulher que tem dificuldades de lidar com os acontecimentos dolorosos do passado, como o fato de ter sido expulsa do Egito e a perda do grande amor:

“Ela não soube lidar com as frustrações e com o sofrimento. Tem gente na vida real que pega o sofrimento e transforma isso, vira uma pessoa melhor. Ela não conseguiu”.

Briga entre Agar e Sarai abalou amizade Reprodução/RECORD

A rasura na amizade de Agar e Sarai ocorreu após uma briga entre as duas, na qual Sarai se deu conta do equívoco que cometeu ao pedir para a serva gerar o filho de Abrão, ao mesmo tempo que Agar se ressentiu por não ter alguma ascensão dentro do acampamento por aceitar essa missão.

Após fugir da caravana, Agar recebeu a visita de um mensageiro do Senhor e a orientação de dar à criança o nome de Ismael, além de retornar ao acompanhamento e ser humilde.

“Ali ela experencia o contato que ela escutava dos outros. Agora, ela sabe que existe um mensageiro, existe um Deus único, que existe um plano”, disse a atriz, lembrando a origem egípcia da personagem.

Se, em cena, a relação Agar, Sarai e Abrão foi marcada por conflitos, nos bastidores o trabalho em conjunto de Hylka Maria, Adriana Garambone e Zécarlos Machado foi feito com muita parceria e troca de ideias. Hylka contou que se sente lisonjeada de contracenar com os colegas e que o aprendizado é diário.

“Estou saindo desse projeto uma atriz mais lapidada, mais potente, porque estou trabalhando com a Garambone e o Zécarlos”, afirmou.

Sem poder adiantar os próximos passos de Agar na novela, a atriz deixou escapar que o público pode aguardar mais emoções da personagem agora no papel de mãe.

Não perca Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD. Os capítulos na íntegra estão disponíveis no PlayPlus.

