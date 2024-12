Letícia Almeida comenta desafio de viver Asenate em Gênesis Personagem é uma jovem amável e de temperamento forte Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Letícia Almeida interpreta Asenate na novela Gênesis Blad Meneghel/RECORD

Letícia Almeida estará em Gênesis como a jovem amável e de temperamento forte Asenate. A atriz é uma das protagonistas da sétima e última fase da superprodução da RECORD, que conta a incrível história de José (Juliano Laham) e tem parte da trama ambientada no Egito.

“Está sendo desafiador porque é uma personagem completa. Ela tem várias nuances, uma história linda e uma personalidade muito forte. Sem dúvidas, é um desafio muito gostoso, estou muito feliz mesmo”, comentou.

Em entrevista ao site oficial, a atriz contou que, na novela, Asenate tem um passado de rejeição por parte do pai biológico. Criada pelo sacerdote Pentephres (Nando Cunha) e a esposa Selemina (Kacau Gomes), a personagem tem uma relação de carinho com a mãe, mas enfrenta conflitos com o pai adotivo.

“Acho que Asenate é uma menina que me identifico muito porque ela tem uma pureza e, ao mesmo tempo, uma força também, mas ela tem as questões dela. Ela não se identifica com as mulheres do Egito, não quer ser sacerdotisa e seguir aquele manual de instruções. Ela já é fora da caixinha e eu acho isso incrível. Ela vai se encontrando ao longo do tempo, mas passa por muitas coisas difíceis”, adiantou a atriz, sem poder dar spoiler.

Mãe de três filhas, Letícia Almeida contou que a maternidade também influencia no trabalho: “Muda muita coisa, costumo falar que depois de você se tornar mãe, consegue se emocionar muito mais fácil, porque consegue entender as coisas com mais delicadeza. Não que quem não seja mãe ou pai não tenha esse sentimento, mas é outra coisa”.

Acompanhe a história de Asenate em Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD. A íntegra dos capítulos estão disponíveis no PlayPlus.

