Entrevistas |Vinícius Andrade, do site oficial*

Mãe e filha, Marcela Muniz e Thais Müller dividirão papel em Gênesis As atrizes vão interpretar Maresca, uma mulher curiosa, doce e devota de Abraão, na superprodução da Record TV que estreia em janeiro

Alto contraste

A+

A-

Mãe e filha, Marcela Muniz e Thais Müller dividirão o papel de Maresca em Gênesis

Após 40 anos de carreira, a atriz Marcela Muniz vai dividir, pela primeira vez, o mesmo papel com a filha Thais Müller na nova superprodução da RecordTV, Gênesis, que estreia dia 19 de janeiro.

Na trama, as atrizes vão interpretar Maresca, uma mulher curiosa, doce e devota de Abraão (Vitor Novello/ Zé Carlos Machado).

Eufóricas com a oportunidade, Marcela e Thais contaram ao site oficial a emoção de compartilhar a personagem em fases diferentes.

"É um presente do universo, porque só gente que admiro na vida teve a possibilidade de dividir o mesmo papel com a filha. Sou fã do trabalho da Thais e tenho muito orgulho da artista que ela é", disse Marcela.

Thais também não poupou elogios à mãe, que chega a 24ª novela da carreira.

"Me sinto muito tranquila em passar esse bastão da Maresca para minha mãe, porque ela é minha inspiração como profissional e como pessoa", destacou a atriz.

Apesar da genética, mãe e filha não são fisicamente tão semelhantes. Marcela revelou ter feito uma caracterização especial para ficar mais parecida com Thais.

"Para chegar na cor dos olhos da Thais tive que experimentar dezenas de lentes, pintar cabelo", ressaltou Marcela.

Por outro lado, Thais destacou que a relação em família ajudou a criar características singulares da personagem em ambas as fases.

"A gente quer que tenha uma igualdade e, por isso, desenvolvemos jeitos e manias que vão dar continuidade à Maresca na trama", disse a atriz.

*Estagiário do site oficial, sob supervisão de Bruna Oliveira

[embed id="5fe17dbc1df97b23800000d6" name="r7" dimensions="undefined" namespace="videos" content="%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd7893ec012ad7ca40004a2%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E"] { "data": { "id": "5fe17dbc1df97b23800000d6", "name": "r7", "dimensions": "undefined", "namespace": "videos", "content": "%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd7893ec012ad7ca40004a2%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E" }, "embedded": { "_id": "5fe17dbc1df97b23800000d6", "content": "%3Ciframe%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplayer.r7.com%2Fvideo%2Fi%2F5fd7893ec012ad7ca40004a2%22%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20frameborder%3D%220%22%20loading%3D%22lazy%22%20allowfullscreen%3E%3C%2Fiframe%3E", "dimensions": "undefined", "embeddable_id": null, "name": "r7", "disable_adv": true, "section_name": "recordtv", "videos": [ { "video_id": "5fd7893ec012ad7ca40004a2", "title": "Trailer | O Começo de Tudo", "description": "Mais de 200 atores, sete grandes histórias em uma novela épica. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Superprodução Genêsis estreia em janeiro na Record TV.", "uri": "https://vsh.akamaized.net/5fd7893ec012ad7ca40004a2/99370_EPP_1412_GENESIS_CHAMADA_1080p/720/index.m3u8", "height": null, "duration": 102, "thumb_url": "https://vtb.akamaized.net/image/image/399579/2020/12/14/5fd7893ec012ad7ca40004a2/4b41f8cf3ab642509410a47e7000a08f__99370_EPP_1412_GENESIS_CHAMADA_thumb_thumb.jpg", "minetype": "audio/x-mpegurl", "size": 6, "updated_at": "2020-12-14T16:00:00Z", "created_at": "2020-12-14T15:48:15Z" } ] } }