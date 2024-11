‘Renascimento’, diz Miguel Coelho sobre Jacó após luta com Deus Ator revelou que gravação desta sequência era a mais aguardada desde que iniciou a leitura dos capítulos da novela Gênesis Entrevistas|Bruna Oliveira, do site oficial 18/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cena da luta de Jacó com Deus estava entre as mais aguardadas da sexta fase Blad Meneghel/RECORD

A luta de Jacó com Deus é uma das mais importantes e aguardadas cenas da sexta fase da novela Gênesis. Para além do nome, agora Jacó passa a se chamar Israel, o momento marcou a transformação na vida do personagem interpretado por Miguel Coelho: o filho de Isaque (Henri Pagnoncelli) renasceu como um novo homem, segundo o ator.

Jacó lutou incansavelmente para ter a bênção de Deus e resolver questões do passado que tanto temia. Entre elas, o conflito com o irmão Esaú (Cirillo Luna), que, mesmo após muitos anos, ainda queria matar Jacó por ter enganado o pai e recebido a bênção da primogenitura no lugar dele.

Para o ator Miguel Coelho, a cena especial praticamente resume a trajetória de Jacó:

“É um renascimento. Ele deixa de ser Jacó e vira Israel e se transforma em uma nova pessoa. E isso pode acontecer na vida de muita gente. Às vezes, você pode ter uma vida de erros, enganações e problemas. E Jacó é um ser humano. Mas, a partir daquele momento, que luta com Deus, isso tudo fica para trás. É uma nova vida que nasce, ele é um novo homem”.

Nos bastidores, foram dezenas de ensaios, dois dias de gravação e incontáveis takes para garantir o resultado final de uma sequência extremamente significativa para a história de Jacó.

“Era a cena que estava mais aguardando para fazer desde quando li os capítulos. Não só pela importância, mas por toda dificuldade, porque essa cena já foi feita várias vezes. Então, você quer fazer um pouco diferente e, com certeza, foi a cena mais difícil”, disse.

Durante a entrevista, Miguel Coelho, que entrega o personagem para Petrônio Gontijo, encontrou o colega nos bastidores e trocou elogios com o ator. Em clima de despedida, fez questão de frisar: “Petrônio viverá Israel maravilhosamente”.

Continue acompanhando as emoções de Gênesis, de segunda a sexta, às 21h45, na RECORD. As íntegras dos capítulos estão disponíveis no PlayPlus.

Relembre os casais que marcaram as primeiras fases de Gênesis :

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Gênesis já faz história na teledramaturgia e os casais que marcaram as primeiras fases da superprodução estão na memória do público, além de nos ajudar a entender o presente. Qual é o seu favorito? Gênesis já faz história na teledramaturgia e os casais que marcaram as primeiras fases da superprodução estão na memória do público, além de nos ajudar a entender o presente. Qual é o seu favorito?