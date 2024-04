Gênesis exibe o episódio especial "A Construção da Torre de Babel" 

Alto contraste

Ninrode convoca os anciãos e inicia seu ambicioso projeto Ninrode convoca os anciãos e inicia seu ambicioso projeto (EDU MORAES/RECORD)

Nesta quarta-feira (6), a partir das 21h45, a RECORD exibe o capítulo especial de Gênesis: A construção da Torre de Babel. Na trama, Ninrode (Pablo Morais) apresenta ao conselho de anciãos o ambicioso projeto da Torre de Babel. Todavia, Gomer (Giuseppe Oristanio), profundamente desapontado, expressa sua preocupação, alegando que Ninrode está tentando ultrapassar os limites estabelecidos por Deus.

Decidido, o filho de Semíramis (Francisca Queiroz) convoca o povo da cidade, inflamando seus corações com seu discurso carismático. A construção avança em ritmo acelerado, enquanto a cidade prospera sob a liderança do idealizador que também precisa lidar com a própria mãe, que passa a desafiá-lo após ser ignorada.

Gênesis é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, e chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem a direção-geral e artística de Edgard Miranda

Confira:

A Construção da Torre de Babel, capítulo especial de Gênesis, vai ao ar nesta quarta (6), às 21h45, na tela da RECORD.