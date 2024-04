Gênesis: Para entender o presente, temos de voltar ao início

Alto contraste

Para entender o presente, temos de voltar ao início Para entender o presente, temos de voltar ao início (Edu Moraes/RECORD)

Há muitas especulações de como tudo que existe veio a existir, porém, quanto mais teorias aparecem, mais dúvidas e questões surgem também. O livro bíblico de Gênesis, porém, em sua simplicidade e, ao mesmo tempo, complexidade, dá todas as respostas de como tudo que somos, temos, vemos, sentimos e tocamos surgiu sem complicar nossos neurônios ainda mais. E é sobre esse milagroso acontecimento que a novela Gênesis se baseou para esta mais nova superprodução da RECORD.

Gênesis é a história dos primeiros dois mil e trezentos anos da humanidade e conta com grandes eventos exclusivos a esse período. Ela começa nos dando um entendimento maior do porquê existimos e como de perfeitos, nos tornamos imperfeitos. A origem de todos os problemas sociais e raciais está lá no início de tudo, quando, por meio de uma decisão, o ser humano, que só conhecia o bem e desfrutava tanto dele, escolheu também conhecer o mal.

Com essa escolha, vemos como os primeiros protagonistas, Adão e Eva, pagaram um alto preço, que se estendeu aos seus filhos, Caim e Abel, e em pouco tempo, se alastrou para todas as próximas gerações, as tornando completamente pervertidas e injustas. Se não fosse por Noé, não sobraria ninguém para contar essa história depois do grande dilúvio que veio sobre a Terra.

No entanto, como normalmente acontece, com a mudança de gerações, veio também o afastamento dos bons costumes e princípios que Deus achara em Noé. Um de seus descendentes, Ninrode, não satisfeito com todo poder e liderança que já possuía, decidiu construir a Torre de Babel para chegar aos céus e não precisar ter que dar satisfação da sua vida a ninguém, inclusive a Deus. E foi assim que a humanidade se dividiu definitivamente, e criaram-se povos e nações de diversas línguas.

Para que a Sua principal criação não se perdesse de novo, como aconteceu na época do dilúvio, Deus então escolhe um homem, Abrão, filho de Terá, de Ur dos Caldeus. E por meio de Abrão e Sarai, sua mulher, uma geração separada se forma, longe da cidade, longe dos demais povos e longe dos muitos costumes da época. Mas por que Abrão e Sarai? É por isso que a história desse casal de protagonistas se inicia bem antes desse chamado, em Ur dos Caldeus, por meio da história de seu pai Terá.

A história dessa família escolhida entre as demais famílias da Terra continua com Isaque e Rebeca, Jacó e José. Vemos seus conflitos, suas decisões erradas e certeiras com todas as consequências que vêm junto.

Você vai se emocionar, se alegrar, e até mesmo entender o mundo de uma maneira bem melhor, mudando a sua visão de muita coisa que nunca só se murmurou e nunca se explicou realmente por aí.

