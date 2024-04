|Do R7

Dani Moreno relembra parceria com Cirillo Luna em Gênesis Atriz compartilhou uma foto de Aolibama e Esaú na novela e avisou aos fãs que o casal estará de volta à RECORD

Alto contraste

A+

A-

Dani Moreno interpreta Aolibama na novela Dani Moreno interpreta Aolibama na novela (Reprodução/Instagram)

Dani Moreno relembrou a parceria com Cirillo Luna em Gênesis (2021) e compartilhou uma foto de Aolibama e Esaú na novela. "Então quer dizer que esse casal está voltando para as telinhas?", escreveu a atriz no Instagram.

Cirillo Luna comemorou a notícia: "Eba!". A atriz Allana Lopes elogiou a dupla: "Maravilhosos".

Já os internautas comentaram: "Ansiosa", disse uma seguidora. "Que saudades", revelou outra. "Lindos demais", comentou mais uma.

Confira:

A novela Gênesis vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h45 na RECORD.