Amat foi construída, trazendo essa referência de fé para vida de Abrão (Divulgação/RecordTV )

A personagem Amat realmente existiu?

A Bíblia não menciona sobre a mãe de Abrão, sequer qual era o seu nome. O nome de Amat foi inspirado nos escritos do Talmude, uma coletânea de livros da tradição judaica.

Porém, se pararmos para analisar as entrelinhas da história, podemos concluir que para Deus ter escolhido Abrão, ele deve ter tido algum contato, ainda que sutil, com alguém que cria no Deus Único, em meio a cidade completamente idólatra em que vivia (Ur). Assim, a personagem de Amat foi construída, trazendo essa referência de fé para a vida do pequeno Abrão, que futuramente sacrificaria tudo por essa fé.