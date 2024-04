|Do R7

A torre de Babel realmente existiu?

Muitos especialistas em linguística, como Winfred P Lehmann e Patrick Ryan defendem a teoria da monogenia linguística de todos os idiomas do mundo, ou seja, todos os idiomas hoje falados são derivados de um proto-idioma universal, exatamente como descreve o texto Bíblico do Gênesis: “Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras” Gênesis 11:1