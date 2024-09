Jacó fez parte do que chamamos de Era dos Patriarcas? Saiba mais sobre a primeira das três fases da presença do povo hebraico na região de Canaã Gênesis Responde|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Jacó fez parte da Era dos Patriarcas, uma das primeiras fases da presença do povo hebraico em Canaã Blad Meneghel/RECORD

Sim. A Era dos Patriarcas é a primeira das três fases da presença do povo hebraico na região de Canaã. Tal era se iniciou com a migração de Abraão e seu povo da cidade de Ur (atual Iraque) por volta de 2000 a.C. e se findou com o episódio referido como Êxodo, onde Moisés lidera a volta de seu povo do Egito, onde estavam submetidos à escravidão.

A Era dos Patriarcas recebe tal nome pelo fato da organização dos hebreus estar fundada em torno de patriarcas, isto é, líderes de grandes famílias, que reuniam funções diversas, como a de chefe militar, sacerdote e líder político.

Os mais importantes patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó.

Foi nesse período que se formou e consolidou as principais características do povo hebreu.