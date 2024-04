Alto contraste

Onde estava localizada a cidade de Ur?

A cidade mais famosa do mundo naquela época se localizava no sul da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, nas proximidades do Golfo pérsico, atual Iraque. Os primeiros registros da existência da cidade remontam ao terceiro milênio a.C.

O Museu Britânico, em Londres, guarda boa parte dos acervos arqueológicos encontrados em Ur.