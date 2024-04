Alto contraste

Toda a região da Mesopotâmia era muito idólatra (Reprodução/Instagram)

Por que Ur era uma cidade idólatra?

É importante também saber que a idolatria não era só em Ur, toda região da Mesopotâmia era muito idólatra. Inclusive, há estudos que mostram que nos mais antigos tabletes cuneiformes falava-se inicialmente de uma divindade, depois aumentou para duas, três, até chegar em milhares de divindades.

Acredita-se que, uma das razões para isso, era a política. A divinização do patriarca local ou a colocação dele como um “queridinho de algum deus” era interessante para os políticos. Com toda essa idolatria, eles se sentiam privilegiados dos deuses e com mais poderes políticos sobre as pessoas.

Assim, o povo, mais uma vez, se distanciou do Criador. Tanto que, a construção que melhor representa Ur é o seu zigurate, uma torre-templo dedicada ao deus nanna. São aproximadamente 25 metros de altura, e por ser uma região muito plana, qualquer um poderia avistar a torre a alguns quilômetros de distância.