Quais eram as principais diferenças entre Lia e Raquel? Elas eram duas mulheres comuns lidando com seus conflitos pessoais como acontece com muitos até hoje Gênesis

Entenda as diferenças de personalidade entre as duas mulheres Blad Meneghel/RECORD

Raquel e Lia eram duas mulheres comuns lidando com seus conflitos pessoais como acontece com muitos até hoje.

As entrelinhas do texto bíblico mostram que Lia passou por vários traumas relacionados ao sentimento de rejeição. O provável significado de seu nome é uma pista. Considerando que os nomes das crianças geralmente eram escolhidos com base em alguma experiência durante o nascimento, é curioso que o nome de Lia vem do hebraico la’ah, que quer dizer “cansada”, “exaurida”. Seria esse um indicativo de um parto altamente traumático para sua mãe.

Depois vemos que ela, mesmo sendo mais velha, não tinha nenhum pretendente que a desejasse. E, por fim, a cada filho que nasce ela luta mais e mais pelo amor de um marido que a despreza.

Raquel, por sua vez, demonstra-se ardilosa e competitiva, conforme o texto bíblico afirma nas passagens em que compete com Lia sobre os filhos. Certamente também alguém que guardava grande amargura em relação à figura paterna, já que roubou os ídolos de Labão como uma forma de reivindicar as terras do pai posteriormente.